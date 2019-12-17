Сутички під ВР: у поліції порахували кількість мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На мітингах під Кабінетом міністрів України і під ВР брали участь 4500 мітингувальників, порядок організовували 2500 охоронців. Про під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“З ранку на початку було до 4500 осіб це і біля Кабінету міністрів, і біля Верховної Ради, в сутичках брали участь до 500 осіб. Правоохоронців ми задіювали, разом з Нацгвардією - 2500”, — зазначив він.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.
У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників.