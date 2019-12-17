Поліція демонтувала намет активістів під ВР, є нові затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників. Про це УНН повідомляє з посиланням на персслужбу поліції Києва.
Йдеться про намети на вулиці Грушевського.
У поліції зазначили, що попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори та учасники акції не виконали вимоги поліцейських. "Натомість вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню", - додали правоохоронці.
"Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити протиправні дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців", - повідомили у поліції.
"На цей час поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показів їх діям буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.