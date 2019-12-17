Полиция демонтировала палатку активистов под ВР, есть новые задержанные

Речь идет о палатках на улице Грушевского.

В полиции отметили, что несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. "Вместо этого они устроили потасовку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу", - добавили правоохранители.

"После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей", - сообщили в полиции.

"В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.