Під Радою сталися заворушення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під стінами парламенту виникли сутички між мітингувальниками та правоохоронцями, повідомляє кореспондент УНН.
Поряд з готелем "Київ" неподалік від ВР триває одразу кілька акцій, зокрема, проти запровадження ринку землі. Під час акцій виникли заворушення, які переросли у сутички окремих мітингувальників з правоохоронцями.
Мітингувальники, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпус, активно протидіяли спробам правоохоронців вгамувати ситуацію: штовхали спецпризначенців, кидали у них різні предмети, намагалися бити довгими палицями та застосовували димові шашки. Також жбурляли каміння.
Наразі немає офіційної інформації про затриманих чи постраждалих у результаті сутичок.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.