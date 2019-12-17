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Під Радою сталися заворушення

Під Радою сталися заворушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під стінами парламенту виникли сутички між мітингувальниками та правоохоронцями, повідомляє кореспондент УНН.

Поряд з готелем "Київ" неподалік від ВР триває одразу кілька акцій, зокрема, проти запровадження ринку землі. Під час акцій виникли заворушення, які переросли у сутички окремих мітингувальників з правоохоронцями.

Мітингувальники, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпус, активно протидіяли спробам правоохоронців вгамувати ситуацію: штовхали спецпризначенців, кидали у них різні предмети, намагалися бити довгими палицями та застосовували димові шашки. Також жбурляли каміння.

Наразі немає офіційної інформації про затриманих чи постраждалих у результаті сутичок.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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