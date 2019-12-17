У центрі Києва зібрались тисячі людей на акцію через ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
Протестувальники вимагають, зокрема, продовжити мораторій на продаж землі і провести всеукраїнський референдум, забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продавати власну землю.
Тим часом, 17 грудня частково обмежують рух у центрі Києва через мітинги, які заплановані під стінами ВР.
Пояснили правоохоронці це тим, що організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту.
Також рекомендують за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.
Додамо, у центрі Києва посилили заходи безпеки.