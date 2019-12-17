У центрі Києва посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліцейські спільно із бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі столиці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
Так, 17 грудня у центральній частині Києва анонсоване проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.
Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Нагадаємо, парламентарі сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради планують розглянути низку законопроектів, ветованих Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії.