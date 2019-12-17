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В центре Киева усилили меры безопасности

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

Так, 17 декабря в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, парламентарии сегодня на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и временных следственных комиссиях.

Украинские Национальные Новости

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