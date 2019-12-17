Рада сьогодні розгляне низку законопроектів, ветованих Президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Парламентарі сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради планують розглянути низку законопроектів, ветованих Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.
Так, Рада планує розглянути низку законопроектів у першому читанні, зокрема: щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики №2419, про внутрішній водний транспорт №№1182, 1182-1, 1182-2.
Окрім того, повторно, з пропозиціями Президента України, планується розглянути закони України: "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №0979 і "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" №0976.
Згідно з порядком денним, до розгляду у другому читанні заплановані законопроекти, серед яких законопроект щодо недоторканності народних депутатів України №2237, проект закону щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти №2299 та проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" №0898.
Також у цей день Верховна Рада планує розглянути низку постанов, серед яких про ратифікацію міжнародних угод.
Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2237 щодо недоторканності народних депутатів.