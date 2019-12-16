Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект щодо недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2237 щодо недоторканності народних депутатів. Про це під час засідання комітету заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити висновок комітету і рекомендувати ВРУ прийняти законопроект №2237 у другому читанні та в цілому", - сказав Монастирський.
Так, відповідне рішення було підтримано 14 членами комітету, що свідчить про його ухвалення.
"До комітету надійшла 101 правка, з них було враховано 19 правок, частково враховано 11 та відхилено - 70 правок. Дискусій під час розгляду цього законопроекту було дуже багато. Крім того, відбулося навіть засідання голів фракцій з цього питання чи представників фракцій", - зазначив заступник голови комітету Максим Павлюк.
Додамо, законопроект №2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" передбачає приведення у відповідність до Конституції України положення законодавчих актів України, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності.
Нагадаємо, 3 грудня парламентарі ухвалили за основу проект закону № 2237 щодо недоторканності народних депутатів України.