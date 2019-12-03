Рада узгодила законодавство щодо недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України зробила ще один крок для остаточного зняття депутатської недоторканності - ухвалила за основу законопроект № 2237. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутата, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" передбачає приведення у відповідність до Конституції України положення законодавчих актів України, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності.
Також нардепи скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів України.
Раніше УНН повідомляв, 30 жовтня комітет з питань правоохоронної діяльності переніс на наступне засідання розгляд змін про врегулювання законодавства щодо внесення змін до Конституції відносно недоторканності народних депутатів.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).
Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.