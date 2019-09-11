Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 27-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 вересня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Згідно з законом, стаття 80 Конституції України викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Основного Закону, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Передбачається, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).