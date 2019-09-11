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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122089 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113635 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119645 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125031 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150722 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150353 просмотра

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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 14623 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины "№ 27-ІХ, принятый Верховной Радой 3 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Украинские Национальные Новости

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