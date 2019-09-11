Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины "№ 27-ІХ, принятый Верховной Радой 3 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).