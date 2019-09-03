Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України), передає УНН.
“За” проголосували 373 (народних депутати - ред.), проти — 0, утримались — 3. Закон прийнято”, — сказав голова ВР Дмитро Разумков.
ВР ухвалила законопроект про скасування недоторканності у першому читанні 30 серпня.
Нагадаємо, парламентський комітет з питань правової політики напередодні рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів.
Цим законопроектом вилучаються два абзаци зі статті 80 Конституції України, які обумовлюють недоторканність народних депутатів України.
Нову редакцію цієї статті Конституції було запропоновано ухвалити у такому вигляді: "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".