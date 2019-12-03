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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Рада согласовала законодательство о неприкосновенности нардепов

Рада согласовала законодательство о неприкосновенности нардепов

Киев  •  УНН

 • 11598 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сделала еще один шаг для окончательного снятия депутатской неприкосновенности - приняла за основу законопроект № 2237. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" предусматривает приведение в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины.

Ранее УНН сообщал, 30 октября комитет по вопросам правоохранительной деятельности перенес на следующее заседание рассмотрение изменений об урегулировании законодательства о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Позже Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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