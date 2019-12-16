У Києві завтра частково обмежать рух біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці, 17 грудня, частково обмежать рух в центрі Києва через мітинги, які завтра заплановані під стінами ВР. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Завтра, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.
Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту”, — повідомили у поліції.
Також рекомендується за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.
Як раніше повідомляв УНН, робочий тиждень у Києві розпочався із заторів.