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У Києві завтра частково обмежать рух біля ВР

У Києві завтра частково обмежать рух біля ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці, 17 грудня, частково обмежать рух в центрі Києва через мітинги, які завтра заплановані під стінами ВР. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Завтра, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту”, — повідомили у поліції.

Також рекомендується за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

Як раніше повідомляв УНН, робочий тиждень у Києві розпочався із заторів.

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