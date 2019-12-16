Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на Великій Окружній, проспекті Академіка Палладіна та на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектами Валерія Лобановського, Степана Бандери.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Олександра Довженка та Володимирському проїзді.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Щусєва, Юрія Іллєнка, Академіка Булаховського, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Визволителів, Броварському проспекті, вулицях Кіото, Попудренка та Княжий Затон.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 16 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,49 грн/дол.

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