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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,49 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,49 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На 16 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 грудня встановлені на такому рівні:

23.497996 грн за долар;

26.256661 грн за євро;

0.375640 грн за російський рубль;

31.442090 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 15 грудня курс усіх зазначених зріс, окрім долара, курс якого впав.

Українські Національні Новини

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