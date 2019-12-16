Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,49 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На 16 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 грудня встановлені на такому рівні:
23.497996 грн за долар;
26.256661 грн за євро;
0.375640 грн за російський рубль;
31.442090 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 грудня курс усіх зазначених зріс, окрім долара, курс якого впав.