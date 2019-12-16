Официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На 16 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 декабря установлены на таком уровне:
23.497996 грн за доллар;
26.256661 грн за евро;
0.375640 грн за российский рубль;
31.442090 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 декабря курс всех указанных вырос, кроме доллара, курс которого упал.