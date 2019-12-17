Через сутичку під ВР один учасник акції затриманий, двоє поліцейських госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали, за попередніми даними, двоє поліцейських, їх госпіталізовано у лікарню для надання медичної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Як пояснили у поліції, сьогодні, 17 грудня, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, "окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет".
Правоохоронці, як повідомляється, зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але "мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку".
"За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги", - вказали у поліції Києва.
"За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка", - додали правоохоронці.
Одночасно поліція Києва звернулася до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.