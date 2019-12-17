Ситуація під ВР: постраждало 17 правоохоронців, затримано 26 правопорушників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників. Про це в ефірі в одному із телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“На даному етапі у нас 17 постраждалих правоохоронців, 2 з яких перебувають у медичних закладах, я думаю, що ця цифра може змінюватися, і 26 затриманих правопорушників”, — заявив він.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню.
Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.