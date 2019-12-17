Ситуація під ВР: розібрана бруківка та розбиті вікна

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.

Так, протестуючі збирають бруківку під Верховною Радою та розбили вікна у готелі “Київ”.

За попередніми даними, медики госпіталізували пораненого учасника мітингу.

Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню.

Як раніше повідомляв УНН, поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.

Українські Національні Новини

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