Ситуация под ВР: разобраная плитка и разбитые окна

Так, протестующие собирают мостовую под Верховной Радой и разбили окна в гостинице “Киев”.

По предварительным данным, медики госпитализировали раненого участника митинга.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу.

Как ранее сообщал УНН, полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.