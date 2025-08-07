Суми зазнали атаки рф з РСЗВ, є відключення світла: показали наслідки
Київ • УНН
У Сумах ввечері 6 серпня російські війська обстріляли місто, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з газо- й електропостачанням. Внаслідок атаки, попередньо, ніхто не постраждав, але один чоловік отримав поранення у Ворожбянській громаді.
Суми напередодні ввечері зазнали атаки рф, попередньо, з РСЗВ, що спровокувало перебої з газо- та електропостачанням, повідомили у ДСНС України та місцевій владі, пише УНН.
Суми: ввечері 6 серпня російські війська здійснили черговий обстріл обласного центру. Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному із мікрорайонів міста. Пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлові будівлі
Рятувальники, як вказано, ліквідували пожежі та провели обстеження територій. За передньої інформацією, ніхто не постраждав.
Напередодні ввечері голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив про вибухи, які чули в Сумах близько 21 години, і вказав, що це була ворожа атака по Ковпаківському району міста. Згодом Кривошеєнко повідомив, що є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. На одному з місць влучання було пошкодження газопроводу, тому подачу газу в прилеглому секторі тимчасово припиняли (понад 40 абонентів залишилися без газу). Попередньо, за його даними, ворог завдав удару із застосуванням РСЗВ.
Станом на ранок внаслідок вчорашньої ворожої атаки, зі слів Кривошеєнка, без енергопостачання залишалося 40 абонентів. Усі відповідні служби працюють над відновленням.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров зазначав, що у Сумській громаді щонайменше 7 житлових будинків пошкоджені внаслідок вечірньої атаки ворога. І що також 6 серпня ввечері ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади. "Поранений 71-річний чоловік. Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні", - вказував голова ОВА.
