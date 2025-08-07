Сумы подверглись атаке рф из РСЗО, есть отключения света: показали последствия
Киев • УНН
В Сумах вечером 6 августа российские войска обстреляли город, причинив повреждения гражданской инфраструктуре и перебои с газо- и электроснабжением. В результате атаки, предварительно, никто не пострадал, но один мужчина получил ранения в Ворожбянской общине.
Сумы накануне вечером подверглись атаке рф, предварительно, из РСЗО, что спровоцировало перебои с газо- и электроснабжением, сообщили в ГСЧС Украины и местные власти, пишет УНН.
Сумы: вечером 6 августа российские войска совершили очередной обстрел областного центра. Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном из микрорайонов города. Повреждены частные домовладения и нежилые здания
Спасатели, как указано, ликвидировали пожары и провели обследование территорий. По предварительной информации, никто не пострадал.
Накануне вечером глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил о взрывах, которые слышали в Сумах около 21 часа, и указал, что это была вражеская атака по Ковпаковскому району города. Впоследствии Кривошеенко сообщил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На одном из мест попадания было повреждение газопровода, поэтому подачу газа в прилегающем секторе временно прекращали (более 40 абонентов остались без газа). Предварительно, по его данным, враг нанес удар с применением РСЗО.
По состоянию на утро в результате вчерашней вражеской атаки, по словам Кривошеенко, без энергоснабжения оставалось 40 абонентов. Все соответствующие службы работают над восстановлением.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров отмечал, что в Сумской громаде по меньшей мере 7 жилых домов повреждены в результате вечерней атаки врага. И что также 6 августа вечером враг атаковал двумя БПЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины. "Ранен 71-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу", - указывал глава ОВА.
