Сумы подверглись атаке рф из РСЗО, есть отключения света: показали последствия

Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16392 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39302 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45431 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93029 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66982 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61007 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47687 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99084 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71091 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 10880 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 11162 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 11260 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo01:37 • 15304 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 13513 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93022 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 73499 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 99082 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 84185 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 103175 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Сергей Лысак
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Белый дом
Полтавская область
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 99365 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 111092 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 104297 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 116819 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 135003 просмотра
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136
Нефть марки Brent
БМ-21 «Град»

Сумы подверглись атаке рф из РСЗО, есть отключения света: показали последствия

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

В Сумах вечером 6 августа российские войска обстреляли город, причинив повреждения гражданской инфраструктуре и перебои с газо- и электроснабжением. В результате атаки, предварительно, никто не пострадал, но один мужчина получил ранения в Ворожбянской общине.

Сумы подверглись атаке рф из РСЗО, есть отключения света: показали последствия

Сумы накануне вечером подверглись атаке рф, предварительно, из РСЗО, что спровоцировало перебои с газо- и электроснабжением, сообщили в ГСЧС Украины и местные власти, пишет УНН.

Сумы: вечером 6 августа российские войска совершили очередной обстрел областного центра. Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном из микрорайонов города. Повреждены частные домовладения и нежилые здания

- сообщили в ГСЧС.

Спасатели, как указано, ликвидировали пожары и провели обследование территорий. По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне вечером глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил о взрывах, которые слышали в Сумах около 21 часа, и указал, что это была вражеская атака по Ковпаковскому району города. Впоследствии Кривошеенко сообщил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На одном из мест попадания было повреждение газопровода, поэтому подачу газа в прилегающем секторе временно прекращали (более 40 абонентов остались без газа). Предварительно, по его данным, враг нанес удар с применением РСЗО.

По состоянию на утро в результате вчерашней вражеской атаки, по словам Кривошеенко, без энергоснабжения оставалось 40 абонентов. Все соответствующие службы работают над восстановлением.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров отмечал, что в Сумской громаде по меньшей мере 7 жилых домов повреждены в результате вечерней атаки врага. И что также 6 августа вечером враг атаковал двумя БПЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской общины. "Ранен 71-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу", - указывал глава ОВА.

89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину07.08.25, 09:09 • 1206 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Сумы