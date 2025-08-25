Суми та область атакували російські дрони: один загиблий, дев'ятеро постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів на Сумщині загинула одна людина та дев'ятеро постраждали. Ворог атакував область дронами, пошкодивши житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
У Сумській області за добу одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від ударів російських військ, під час яких вранці ворог спрямував два дрони у тому числі на Суми, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
За добу на Сумщині - одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від російських ударів
Деталі
За даними голови ОВА, вночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє - поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце.
За даними слідства Сумської обласної прокуратури, окупанти атакували безпілотником приватний автомобіль, який рухався по території села Нова Слобода Конотопського району, 25 серпня 2025 року близько 05:00. "37-річний водій загинув, також поранено пасажирів - 56-річну жінку та її 62-річного чоловіка", - вказали у прокуратурі.
Як повідомив Григоров, також росіяни вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади. Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.
"Ще семеро постраждалих - жителі Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан - неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу", - вказав Григоров.
Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що "зранку ворог атакував Суми двома БпЛА". "Одне із влучань - по житловому будинку. Вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей - вони отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження. Інший удар прийшовся по автозаправній станції. Пожежу було ліквідовано. Без постраждалих", - повідомив Кривошеєнко.
