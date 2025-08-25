Суми та область атакували російські дрони: один загиблий, дев'ятеро постраждалих

$41.220.00
47.980.00
uk
Ексклюзив
05:46 • 610 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
00:01 • 2588 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 18283 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 35860 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36605 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34648 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47013 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80360 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64326 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34633 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.9м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 6180 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 6474 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 7310 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 6434 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo00:29 • 4306 перегляди
Публікації
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 616 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47016 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80364 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 47785 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 61668 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Карні
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Канада
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 46413 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 31749 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 32451 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 35222 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 41008 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Twitter
Шахед-136

Суми та область атакували російські дрони: один загиблий, дев'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок російських ударів на Сумщині загинула одна людина та дев'ятеро постраждали. Ворог атакував область дронами, пошкодивши житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Суми та область атакували російські дрони: один загиблий, дев'ятеро постраждалих

У Сумській області за добу одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від ударів російських військ, під час яких вранці ворог спрямував два дрони у тому числі на Суми, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

За добу на Сумщині - одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від російських ударів

- написав Григоров.

Деталі

За даними голови ОВА, вночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє - поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце.

За даними слідства Сумської обласної прокуратури, окупанти атакували безпілотником приватний автомобіль, який рухався по території села Нова Слобода Конотопського району, 25 серпня 2025 року близько 05:00. "37-річний водій загинув, також поранено пасажирів - 56-річну жінку та її 62-річного чоловіка", - вказали у прокуратурі.

Як повідомив Григоров, також росіяни вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади. Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

"Ще семеро постраждалих - жителі Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру. Більшість отримали допомогу на місці, троє перебувають у лікарні. Їхній стан - неважкий, медики проводять обстеження й надають необхідну допомогу", - вказав Григоров.

Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що "зранку ворог атакував Суми двома БпЛА". "Одне із влучань - по житловому будинку. Вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей - вони отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження. Інший удар прийшовся по автозаправній станції. Пожежу було ліквідовано. Без постраждалих", - повідомив Кривошеєнко.

76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною25.08.25, 08:19 • 1006 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Конотоп
Сумська область
Україна
Безпілотний літальний апарат
Суми