Сумы и область атаковали российские дроны: один погибший, девять пострадавших

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В результате российских ударов в Сумской области погиб один человек и девять пострадали. Враг атаковал область дронами, повредив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

В Сумской области за сутки один человек погиб, еще девять пострадали от ударов российских войск, во время которых утром враг направил два дрона в том числе на Сумы, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

За сутки на Сумщине - один человек погиб, еще девять пострадали от российских ударов

- написал Григоров.

Детали

По данным главы ОВА, ночью в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Новослободской громаде погиб человек, еще двое - ранены. Им оказывают помощь и эвакуируют в безопасное место.

По данным следствия Сумской областной прокуратуры, оккупанты атаковали беспилотником частный автомобиль, который двигался по территории села Новая Слобода Конотопского района, 25 августа 2025 года около 05:00. "37-летний водитель погиб, также ранены пассажиры - 56-летняя женщина и ее 62-летний мужчина", - указали в прокуратуре.

Как сообщил Григоров, также россияне ударили дронами по жилому сектору Сумской громады. Повреждены десятки частных и многоквартирный дом, другая гражданская инфраструктура.

"Еще семеро пострадавших - жители Сумской громады: пятеро из Песчанского старостата и двое жителей областного центра. Большинство получили помощь на месте, трое находятся в больнице. Их состояние - нетяжелое, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь", - указал Григоров.

Глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что "утром враг атаковал Сумы двумя БпЛА". "Одно из попаданий - по жилому дому. Выбиты окна. За помощью обратились два человека - они получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем их госпитализировали для дальнейшего обследования. Другой удар пришелся по автозаправочной станции. Пожар был ликвидирован. Без пострадавших", - сообщил Кривошеенко.

76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Конотоп
Сумская область
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Сумы