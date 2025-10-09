Сумщина під масованим обстрілом російських військ: є загиблі та поранені

У середу, 8 жовтня унаслідок інтенсивних ворожих обстрілів Сумської області загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, передає УНН.

Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА і керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак ворог активно застосовує їх знову і знову - написав Григоров у своєму Telegram.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

На жаль, є загиблі: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді; 65-річний чоловік – у Великописарівській; 66-річний чоловік – у Білопільській - йдеться у дописі голови Сумської ОВА.

Олег Григоров повідомив, що також від ударів ворога є поранені: 47-річний мешканець Степанівської громади; 52-річний мешканець Сумської громади. Постраждалим надається медична допомога.

"Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури", - додав чиновник.

У ніч проти 9 жовтня, Артем Кобзар опублікував у своєму Telegram відеозвернення, в якому попередив містян про російські атаки.

"Шановна громадо! Ворог продовжує атакувати наше місто. Закликаю всіх бути максимально обережними - за можливості тримайтеся подалі від вікон та перебувайте в безпечних місцях", - зазначив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради.

