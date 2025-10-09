$41.320.03
19:17 • 8614 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 19260 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 17368 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 15019 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29282 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 40620 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34931 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29620 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26822 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22565 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сумщина під масованим обстрілом російських військ: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 588 перегляди

8 жовтня в Сумській області загинуло троє людей та двоє отримали поранення через інтенсивні ворожі обстріли. Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в шести громадах.

Сумщина під масованим обстрілом російських військ: є загиблі та поранені

У середу, 8 жовтня унаслідок інтенсивних ворожих обстрілів Сумської області загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, передає УНН.

Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА і керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак ворог активно застосовує їх знову і знову

- написав Григоров у своєму Telegram.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

На жаль, є загиблі: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді; 65-річний чоловік – у Великописарівській; 66-річний чоловік – у Білопільській

- йдеться у дописі голови Сумської ОВА.

Олег Григоров повідомив, що також від ударів ворога є поранені: 47-річний мешканець Степанівської громади; 52-річний мешканець Сумської громади. Постраждалим надається медична допомога.

"Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури", - додав чиновник. 

У ніч проти 9 жовтня, Артем Кобзар опублікував у своєму Telegram відеозвернення, в якому попередив містян про російські атаки. 

"Шановна громадо! Ворог продовжує атакувати наше місто. Закликаю всіх бути максимально обережними - за можливості тримайтеся подалі від вікон та перебувайте в безпечних місцях", - зазначив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сумська область