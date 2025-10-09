Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненые

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 7966 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 18304 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 16852 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 14515 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28609 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 40249 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34639 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29584 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26789 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22542 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
97%
748мм
Популярные новости
Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте: где горячее всего8 октября, 13:15 • 3464 просмотра
Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT8 октября, 13:57 • 3812 просмотра
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатойPhoto8 октября, 15:36 • 3516 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11354 просмотра
Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал8 октября, 16:34 • 4134 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28609 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 40249 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 25597 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34639 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 28584 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11440 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 31420 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45728 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 48330 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 99522 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 458 просмотра

8 октября в Сумской области погибли три человека и двое получили ранения из-за интенсивных вражеских обстрелов. Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в шести громадах.

Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненые

В среду, 8 октября, в результате интенсивных вражеских обстрелов Сумской области погибли три человека, еще двое получили ранения. Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом информирует глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает УНН.

Россия атакует общины области десятками ударных БпЛА и управляемыми авиабомбами. Часть беспилотников удалось уничтожить силами обороны, однако враг активно применяет их снова и снова

- написал Григоров в своем Telegram.

По его словам, под вражеским огнем оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Комишанская и Николаевская сельские общины.

К сожалению, есть погибшие: 40-летний мужчина – в Николаевской общине; 65-летний мужчина – в Великописаревской; 66-летний мужчина – в Белопольской

- говорится в сообщении главы Сумской ОВА.

Олег Григоров сообщил, что также от ударов врага есть раненые: 47-летний житель Степановской общины; 52-летний житель Сумской общины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры", - добавил чиновник.

В ночь на 9 октября Артем Кобзарь опубликовал в своем Telegram видеообращение, в котором предупредил горожан о российских атаках.

"Уважаемая община! Враг продолжает атаковать наш город. Призываю всех быть максимально осторожными - по возможности держитесь подальше от окон и находитесь в безопасных местах", - отметил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета.

Обстрел Запорожского района: пострадал человек, есть частичные проблемы с электроснабжением08.10.25, 22:46 • 818 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Сумская область