Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненые

В среду, 8 октября, в результате интенсивных вражеских обстрелов Сумской области погибли три человека, еще двое получили ранения. Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом информирует глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает УНН.

Россия атакует общины области десятками ударных БпЛА и управляемыми авиабомбами. Часть беспилотников удалось уничтожить силами обороны, однако враг активно применяет их снова и снова - написал Григоров в своем Telegram.

По его словам, под вражеским огнем оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Комишанская и Николаевская сельские общины.

К сожалению, есть погибшие: 40-летний мужчина – в Николаевской общине; 65-летний мужчина – в Великописаревской; 66-летний мужчина – в Белопольской - говорится в сообщении главы Сумской ОВА.

Олег Григоров сообщил, что также от ударов врага есть раненые: 47-летний житель Степановской общины; 52-летний житель Сумской общины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры", - добавил чиновник.

В ночь на 9 октября Артем Кобзарь опубликовал в своем Telegram видеообращение, в котором предупредил горожан о российских атаках.

"Уважаемая община! Враг продолжает атаковать наш город. Призываю всех быть максимально осторожными - по возможности держитесь подальше от окон и находитесь в безопасных местах", - отметил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета.

