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The Washington Post

Суд засудив ексдепутата Одеської облради Бойченка до 10 років тюрми

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

ВАКС засудив ексдепутата Бойченка до 10 років, а експрокурора Мараховського до 8 років за хабар у 40 тис. дол. США. Їх викрили на вимаганні грошей від підприємця за неперешкоджання бізнесу.

Суд засудив ексдепутата Одеської облради Бойченка до 10 років тюрми

Вищий антикорупційний суд призначив 10 років тюрми ексдепутату Одеської обласної ради Івану Бойченку та 8 років ексзаступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івану Мараховському, яких викрили на одержанні 40 тис. дол. хабаря від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.  

Повідомляється, що колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та ексдепутату Одеської обласної ради, яких викрили на одержанні 40 тис. дол. неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.

Вироком суду ексдепутата Одеської обласної ради визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна

- інформує САП.

Також суд змінив особі запобіжний захід, збільшивши розмір застави до 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків. 

Колишнього заступника керівника місцевої прокуратури визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, і призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя - судді, адвоката, прокурора - на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Також особу позбавлено класного чину радника юстиції

- йдеться в повідомленні.

Заволоділи 32 суднами, переробили їх в 12 барж та незаконно привласнили: викрито шістьох осіб25.01.24, 18:22 • 24059 переглядiв

Доповнення

У 2017 році тоді ще заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області за попередньою змовою із депутатом Одеської обласної ради вимагали та одержали від директора господарського товариства неправомірну вигоду в особливо великому розмірі – 40 тис. дол. США (станом на день вчинення злочину 1,07 млн грн).

9 жовтня 2017 року депутату Одеської облради та заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомили про підозру. 15 березня 2018 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Тоді ЗМІ повідомляли, що мова йде про Івана Мараховського та Івана Бойченка.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Одеська область
Сполучені Штати
Одеса
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