Суд засудив ексдепутата Одеської облради Бойченка до 10 років тюрми

Вищий антикорупційний суд призначив 10 років тюрми ексдепутату Одеської обласної ради Івану Бойченку та 8 років ексзаступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івану Мараховському, яких викрили на одержанні 40 тис. дол. хабаря від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Повідомляється, що колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та ексдепутату Одеської обласної ради, яких викрили на одержанні 40 тис. дол. неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.

Вироком суду ексдепутата Одеської обласної ради визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна

Також суд змінив особі запобіжний захід, збільшивши розмір застави до 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Колишнього заступника керівника місцевої прокуратури визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, і призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя - судді, адвоката, прокурора - на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Також особу позбавлено класного чину радника юстиції