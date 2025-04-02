Суд приговорил экс-депутата Одесского облсовета Бойченко к 10 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд назначил 10 лет тюрьмы экс-депутату Одесского областного совета Ивану Бойченко и 8 лет экс-заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Ивану Мараховскому, которых разоблачили в получении 40 тыс. долл. взятки от директора хозяйственного предприятия за непрепятствование ведению бизнеса.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сообщается, что коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области и экс-депутату Одесского областного совета, которые были разоблачены в получении 40 тыс. долл. неправомерной выгоды от директора хозяйственного предприятия за непрепятствование ведению бизнеса.

Приговором суда экс-депутат Одесского областного совета признан виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества