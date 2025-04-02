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Суд приговорил экс-депутата Одесского облсовета Бойченко к 10 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 7308 просмотра

ВАКС приговорил экс-депутата Бойченко к 10 годам, а экс-прокурора Мараховского к 8 годам за взятку в 40 тыс. долл. США. Их разоблачили на вымогательстве денег у предпринимателя за непрепятствование бизнесу.

Суд приговорил экс-депутата Одесского облсовета Бойченко к 10 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд назначил 10 лет тюрьмы экс-депутату Одесского областного совета Ивану Бойченко и 8 лет экс-заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Ивану Мараховскому, которых разоблачили в получении 40 тыс. долл. взятки от директора хозяйственного предприятия за непрепятствование ведению бизнеса.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.  

Сообщается, что коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области и экс-депутату Одесского областного совета, которые были разоблачены в получении 40 тыс. долл. неправомерной выгоды от директора хозяйственного предприятия за непрепятствование ведению бизнеса.

Приговором суда экс-депутат Одесского областного совета признан виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества

- информирует САП.

Также суд изменил лицу меру пресечения, увеличив размер залога до 5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. 

Бывший заместитель руководителя местной прокуратуры признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в системе правосудия - судьи, адвоката, прокурора - на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Также лицо лишено классного чина советника юстиции

- говорится в сообщении.

Завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили: разоблачены шесть человек25.01.24, 18:22 • 24059 просмотров

Дополнение

В 2017 году тогда еще заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета требовали и получили от директора хозяйственного общества неправомерную выгоду в особо крупном размере – 40 тыс. долл. США (по состоянию на день совершения преступления 1,07 млн грн).

9 октября 2017 года депутату Одесского облсовета и заместителю руководителя Измаильской местной прокуратуры сообщили о подозрении. 15 марта 2018 года стороне защиты открыли материалы следствия.

Тогда СМИ сообщали, что речь идет об Иване Мараховском и Иване Бойченко.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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