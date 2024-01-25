Завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили: разоблачены шесть человек

Шестерым лицам, в частности двум бывшим депутатам Одесского облсовета и экс-главе правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" сообщено о подозрении в завладении 32 судами, переработке их в 12 барж и незаконном присвоении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН со ссылкой на собственные источники, речь идет о бывших депутатах Одесского облсовета Викторе Баранском, Виталии Саутенкове и экс-главе правления ЧАО "УДП" Дмитрии Баринове.

25 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении 2 бывшим депутатам Одесского облсовета, которые организовали преступную схему, реализация которой привела к потере 32 судов, принадлежавших ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (далее "ЧАО "УДП"), и нанесению ущерба на сумму 82,654 млн грн - говорится в сообщении.

Сообщается, что также под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 4 участникам преступной схемы, а именно бывшему председателю правления ЧАО "УДП" и 3 работникам подконтрольных депутатам юридических лиц.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (в редакции статьи, действующей на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (в редакции статьи, действующей на 09.11.2018) и ч. 3 ст. 209 (в редакции статьи, действующей до 28.04.2020) УК Украины в зависимости от роли и участия каждого в реализации преступной схемы.

Бывший директор государственного предприятия "Нектар" и директор частного предприятия обвиняются в незаконном приобретении сельскохозяйственной продукции на сумму почти 4,5 миллиона гривен.

"В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел на завладение чужим имуществом, а именно лихтерами ЧАО "УДП", для дальнейшего построения из них больших по размеру и вместимости барж, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ", - информирует САП.

В САП заявляют, что для реализации этого преступления лицо привлекло в качестве соорганизатора другого депутата облсовета, а также председателя правления ЧАО "УДП" и других подконтрольных лиц, с четким распределением функций каждого участника схемы.

"Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с заранее определенной компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ноябре 2017 года в соответствии с договором этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн грн. А впоследствии, с июня по июль 2018 года, введя в заблуждение новое руководство "УДП", злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн.

По версии следствия, в дальнейшем 32 лихтера перегнали в Турецкую Республику, где из них перестроили баржи большей вместимости в количестве 12 штук. После этого, баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании.

"Отметим, что при содействии САП и НАБУ 12 вновь построенных барж переданы в управление АРМА", - информируют в САП.