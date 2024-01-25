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Заволоділи 32 суднами, переробили їх в 12 барж та незаконно привласнили: викрито шістьох осіб

Заволоділи 32 суднами, переробили їх в 12 барж та незаконно привласнили: викрито шістьох осіб

Київ • УНН

 • 24043 перегляди

Шістьох осіб, у тому числі двох колишніх депутатів Одеської обласної ради та ексголову правління Українського Дунайського пароплавства, звинувачують у заволодінні 32 суднами та переобладнанні їх у 12 барж.

Шістьом особам, зокрема двом колишнім депутатам Одеської облради та ексголові правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" повідомлено про підозру у заволодінні 32 суднами, переробці їх в 12 барж та незаконному привласненні. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з посиланням на власні джерела, йдеться про колишніх депутатів Одеської облради Віктора Баранського, Віталія Саутьонкова та ексголову правління ПрАТ "УДП" Дмитра Барінова.

25 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру 2 колишнім депутатам Одеської облради, які організували злочинну схему, реалізація якої призвела до втрати 32 суден, що належали ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (далі "ПрАТ "УДП"), та завданню збитків на суму 82,654 млн грн 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 учасникам злочинної схеми, а саме колишньому голові правління ПрАТ "УДП" та 3 працівникам підконтрольних депутатам юридичних осіб.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (у редакції статті, чинної на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (у редакції статті, чинної на 09.11.2018) та ч. 3 ст. 209 (у редакції статті, чинній до 28.04.2020) КК України в залежності від ролі та участі кожного у реалізації злочинної схеми.

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"У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що на початку серпня 2017 року у депутата Одеської облради винник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме ліхтерами ПрАТ "УДП", для подальшої побудови з них більших за розміром та місткістю барж, необхідних для здійснення господарської діяльності підконтрольних йому товариств", - інформує САП.

У САП заявляють, що для реалізації цього злочину особа залучила у якості співорганізатора іншого депутата облради, а також голову правління ПрАТ "УДП" та інших підконтрольних осіб, з чітким розподілом функцій кожного учасника схеми.

"Діючи відповідно до схеми, зловмисники забезпечили укладення договорів фрахтування з наперед визначеною компанією, не пов’язаною особисто ані з організаторами злочину, ані з підконтрольними їм товариствами", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у листопаді 2017 року відповідно до договору цій компанії було передано 18 ліхтерів вартістю понад 44,3 млн грн. А згодом, з червня по липень 2018 року, увівши в оману нове керівництво "УДП", зловмисники уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн.

За версією слідства, у подальшому 32 ліхтери перегнали до Турецької Республіки, де з них перебудували баржі більшої місткості у кількості 12 штук. Після цього, баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії.

"Зауважимо, що за сприяння САП та НАБУ 12 новозбудованих барж передані в управління АРМА", - інформують в САП.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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