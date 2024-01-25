Заволоділи збіжжям на майже 4,5 млн грн: ексдиректору ДП "Нектар" повідомлено про підозру
Київ • УНН
Колишнього директора державного підприємства "Нектар" та директора приватного підприємства звинувачують у незаконному придбанні сільськогосподарської продукції на суму майже 4,5 мільйона гривень.
Ексдиректору ДП "ДГ "Нектар" Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені Прокоповича" та директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні сільськогосподарською продукцією на майже 4,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього директора ДП "ДГ "Нектар" Миколу Шамра.
"25 січня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні сільськогосподарською продукцією державного підприємства на суму майже 4,5 млн грн ексдиректору ДП "ДГ "Нектар" Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені Прокоповича" та директору приватного підприємства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019 році у вказаних осіб виник злочинний умисел на заволодіння майном держпідприємства. Для реалізації злочинної схеми директор держпідприємства приховав реальний об’єм зібраного збіжжя та підписав товарно-транспортні накладні на занижену кількість вражаю", - інформує САП.
Повідомляється, що як наслідок, приватне підприємство незаконно отримало 850 тонн кукурудзи та соняшнику загальною вартістю майже 4,5 млн грн, які були не враховані до об’єму реально зібраного врожаю.
Доповнення
Завершено розслідування справи Микитася про заволодіння 312 млн грн коштів Міноборони.