Завершено розслідування справи Микитася про заволодіння 312 млн грн коштів Міноборони

Вищий антикорупційний суд не продовжив розслідування справи екснардепа Максима Микитася у справі щодо заволодіння 312 млн грн коштів Міноборони. Тому НАБУ та САП були вимушені оголосити про завершення слідства.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

23 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIIІ скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, які підозрюються у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони України - йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що це рішення було вимушеним та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування.

Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні, використано лише 3 місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії. Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести усіх слідчих та процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції при розгляді справи судом по суті - інформує САП.

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Так, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між Міністерством оборони України та підконтрольними народному депутату України компаніями укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України.

Сума договорів складала близько 3 млрд грн. Водночас, для заволодіння частиною з цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України, забезпечили прийняття змін до постанов КМУ.

Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу у сумі лише 30% від річного обсягу робіт на строк до 3 місяців, та дозволили перерахування авансів на будівництво у розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація цих змін та підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони перерахувало понад 312 млн грн.

Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовані.

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