Заволодіння 307 млн грн Міноборони при будівництві складів: Микитасю та Колеснику повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Колишньому першому заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Ігорю Колеснику, екснардепу Максиму Микитасю та ще чотирьом особам повідомили про підозру у заволодінні понад 307 млн грн коштів міністерства оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про колишнього першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Колесника та екснардепа Максима Микитася.
Цитата
«25 жовтня 2023 року за погодження прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 307 млн грн коштів Міністерства оборони України народному депутату України VIIІ скликання, його помічнику, а також директору підконтрольної компанії, трьом колишнім та чинним військовослужбовцям старшого та вищого офіцерського складу», - йдеться в повідомленні.
Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
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Деталі
Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між міністерством оборони та підконтрольними народному депутату компаніями укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України. Сума договорів складала орієнтовно 3 млрд грн.
«У той же час, для заволодіння частиною з цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України, забезпечили прийняття змін до постанов КМУ. Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу у сумі лише 30% від річного обсягу робіт на строк до 3 місяців, та дозволили перерахування авансів на будівництво у розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців», - інформує САП.
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Зазначається, що реалізація цих змін та підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони перерахувало понад 307 млн грн.
Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній.
«Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.