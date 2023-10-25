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Нью-Йорк Таймс

Завладение 307 млн грн Минобороны при строительстве складов: Микитасю и Колеснику сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 131631 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Бывшему первому заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Игорю Колеснику, экс-нардепу Максиму Микитасю и еще четырем лицам сообщили о подозрении в завладении более 307 млн грн средств министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Завладение 307 млн грн Минобороны при строительстве складов: Микитасю и Колеснику сообщено о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о бывшем первом заместителе начальника Генерального штаба ВСУ Игоре Колеснике и экс-нардепе Максиме Микитасе.

Цитата

«25 октября 2023 года по согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны Украины народному депутату Украины VIIІ созыва, его помощнику, а также директору подконтрольной компании, трем бывшим и действующим военнослужащим старшего и высшего офицерского состава», - говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Детали

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году между министерством обороны и подконтрольными народному депутату компаниями заключены договоры на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Сумма договоров составляла ориентировочно 3 млрд грн.

«В то же время, для завладения частью из этих средств народный депутат и его помощник, привлекая должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечили принятие изменений в постановления КМУ. Эти изменения помогли обойти законодательные ограничения, которые допускали уплату аванса в сумме только 30% от годового объема работ на срок до 3 месяцев, и позволили перечисление авансов на строительство в размере 80% от стоимости работ по контрактам на срок до 18 месяцев», - информирует САП.

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Отмечается, что реализация этих изменений и подписания дополнительных соглашений к контрактам привела к тому, что в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Министерство обороны перечислило более 307 млн грн.

Следствие установило, что строительство защищенных складов фактически так и не было начато, а выделенные средства были перечислены на счета других подконтрольных компаний.

«Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», - говорится в сообщении.

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