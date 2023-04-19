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Справу про махінації з житлом для військових на 18 млн грн скерували до суду

Справу про махінації з житлом для військових на 18 млн грн скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили, що скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільниці департаменту капітального будівництва Міністерства оборони та її спільника, директора компанії-забудовниці, у розтраті понад 18,66 мільйона гривень, виділених на купівлю житла для військових, передає УНН

Деталі

Слідство встановило, що посадовиця Міноборони разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 мільйона гривень компанії-забудовниці за нібито "готові для вселення" військових та їхніх родин 96 квартир у будинку в передмісті Києва.

Насправді ж, повідомляє НАБУ, будинок на той момент був недобудований, а оселі не мали внутрішнього оздоблення, всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Натомість підозрювані фактично підробили необхідні для перерахунку коштів документи, коли внесли недостовірні дані про стан готовності житла, зазначили правоохоронці.

Цитата

"Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовицю МОУ, директора компанії-забудовниці – її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Це сприяло вчиненню злочину", - повідомило бюро.

Доповнення

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру ексочільниці департаменту капітального будівництва Міноборони України та директору компанії-забудовниці, у грудні слідство завершили та відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

Розслідування цих фактів розпочала восени 2015 року Головна військова прокуратура, яка, попри наявність економічної експертизи, що підтвердила збитки державі, в жовтні 2017 року закрила справу. Через три роки житло до ладу не привели, тому влітку 2020-го до НАБУ звернулося Міноборони України, повідомило бюро.

Нагадаємо

У лютому 2023 року до суду скерували обвинувальний акт у справі за обвинуваченням Директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка у проханні надати та одержанні 2,44 млн грн хабаря та декларуванні недостовірних відомостей.

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