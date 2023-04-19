Дело о махинациях с жильем для военных на 18 млн грн направили в суд

Детали

Следствие установило, что чиновница Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 года более 18,66 миллиона гривен компании-застройщице за якобы "готовые для вселения" военных и их семей 96 квартир в доме в пригороде Киева.

На самом деле, сообщает НАБУ, дом на тот момент был недостроен, а квартиры не имели внутренней отделки, всех подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для жизни. Gодозреваемые фактически подделали необходимые для перечисления средств документы, когда внесли недостоверные данные о состоянии готовности жилья, отметили правоохранители.

Цитата

"Инициатором схемы НАБУ и САП считают чиновницу МОУ, директора компании-застройщика – ее соучастником. В частности, он подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления", - сообщило бюро.

Дополнение

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе департамента капитального строительства Минобороны Украины и директору компании-застройщика, в декабре следствие завершили и открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления.

Расследование этих фактов начала осенью 2015 года Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей убытки государству, в октябре 2017 года закрыла дело. Через три года жилье в порядок не привели, поэтому летом 2020-го в НАБУ обратилось Минобороны Украины, сообщило бюро.

Напомним

В феврале 2023 года в суд направили обвинительный акт по делу по обвинению директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко в просьбе предоставить и получении 2,44 млн грн взятки и декларировании недостоверных сведений.