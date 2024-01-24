Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны
Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.
В столичном парке нашли обломки российской ракеты
В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.
В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры
В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.
Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества
В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.
Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.
Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго
Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.
Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего
В результате авиаудара российской авиации по Бериславу Херсонской области погиб мужчина, тело которого было найдено под завалами разрушенного дома.
Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"
Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля типажа уничтоженного "новочеркасска". Сообщается, что корабль был замаскирован и вскоре может заступить на боевое дежурство.
После атак рф в Харькове со светом снова более 10 тыс. домов, 360 остаются без газа - Минэнерго
В Харькове восстановлено электроснабжение более 10 000 потребителей, тогда как более 360 остались без газа из-за боевых действий. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в остальных пострадавших районах.
Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта
Польские фермеры проведут акции протеста в 150 местах страны против неограниченного импорта украинской агропродовольственной продукции, утверждая, что это ставит под угрозу отечественное сельское хозяйство.