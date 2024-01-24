Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

Высший антикоррупционный суд не продолжил расследование дела экс-нардепа Максима Микитася по делу о завладении 312 млн грн средств Минобороны. Поэтому НАБУ и САП были вынуждены объявить о завершении следствия.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

23 января 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIIІ созыва, его помощника, а также директора подконтрольной компании, трех бывших и действующих военнослужащих старшего и высшего офицерского состава, которые подозреваются в завладении более 312 млн грн средств Министерства обороны Украины - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что это решение было вынужденным и принятым прокурором после отказа суда в продлении срока досудебного расследования.

В частности, в указанном уголовном производстве, использовано только 3 месяца сроков следствия из 12 установленных УПК Украины для расследования производств указанной категории. Как следствие, сторона обвинения не смогла провести всех следственных и процессуальных действий, которые считала необходимым провести для доказательства своей позиции при рассмотрении дела судом по существу - информирует САП.

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Так, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году между Министерством обороны Украины и подконтрольными народному депутату Украины компаниями заключены договоры на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

Сумма договоров составляла около 3 млрд грн. В то же время, для завладения частью из этих средств народный депутат и его помощник, привлекая должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечили принятие изменений в постановления КМУ.

Эти изменения помогли обойти законодательные ограничения, которые допускали уплату аванса в сумме только 30% от годового объема работ на срок до 3 месяцев, и позволили перечисление авансов на строительство в размере 80% от стоимости работ по контрактам на срок до 18 месяцев - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация этих изменений и подписание дополнительных соглашений к контрактам привела к тому, что в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Министерство обороны перечислило более 312 млн грн.

Следствие установило, что строительство защищенных складов фактически так и не было начато, а выделенные средства, полученные преступным путем, были перечислены на счета других подконтрольных компаний и таким образом легализованы.

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