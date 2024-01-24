Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

В суд направлено уголовное производство в отношении начальника ремонтного цеха инженерной техники одной из воинских частей, который по версии следствия, продал коммерсантам комплектующие к бронетехнике.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Следователи полиции Черниговской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно начальника ремонтного цеха инженерной техники одной из воинских частей, который подозревается в растрате имущества. - говорится в сообщении.

Контекст

В июле 2020 года руководитель ремонтного цеха одной из воинских частей получил усиленную бортовую коробки передач, которая используется в танках Т-72 и другой бронетехнике на их базе. Однако подчиненные этого чиновника справились с заказанным ремонтом единицы бронетехники собственными силами, без замены комплектующих.

Как установило следствие, начальник цеха, злоупотребляя своим служебным положением, передал бортовую коробку передач представителям одного из частных обществ. За это он получил денежное вознаграждение в размере 9,3 тыс. долларов США и 61 тыс. грн., а сами коммерсанты, в дальнейшем, планировали продать это военное имущество в Республику Индия.

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Указывается, что подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования. Фигуранта задержали 20 ноября, во исполнение постановления суда, и поместили в изолятор временного содержания. Разоблаченному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Теперь следователь управления полиции Черниговской области завершил досудебное расследование в уголовном производстве, которое уже направлено в суд. Прокурору Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона переданы материалы производства с обвинительным актом.

Напомним,

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