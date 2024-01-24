Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества
В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.
Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.
Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго
Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.
Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего
В результате авиаудара российской авиации по Бериславу Херсонской области погиб мужчина, тело которого было найдено под завалами разрушенного дома.
Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"
Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля типажа уничтоженного "новочеркасска". Сообщается, что корабль был замаскирован и вскоре может заступить на боевое дежурство.
После атак рф в Харькове со светом снова более 10 тыс. домов, 360 остаются без газа - Минэнерго
В Харькове восстановлено электроснабжение более 10 000 потребителей, тогда как более 360 остались без газа из-за боевых действий. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в остальных пострадавших районах.
Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта
Польские фермеры проведут акции протеста в 150 местах страны против неограниченного импорта украинской агропродовольственной продукции, утверждая, что это ставит под угрозу отечественное сельское хозяйство.
Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА
Из Макеевки, находящейся под постоянными обстрелами со стороны рф, эвакуировали трех жителей. В четырех селах оккупированной части Луганской области до сих пор не решена проблема подтопления, хотя она существует уже более года.
Глава МИД Молдовы Попеску подал в отставку
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объявил о своей отставке, заявив, что ему нужен перерыв, но он продолжит помогать Молдове в интеграции в ЕС. Поговаривают, что его должность может занять вице-спикер парламента Михай Попсой.
Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы
При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.