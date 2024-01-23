В Украине разоблачена межрегиональная сеть подпольных покер-клубов

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  164369 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  162557 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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22 январь 2024, 10:54  •  158545 просмотра

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22 январь 2024, 07:40  •  151990 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  238218 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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В Украине разоблачена межрегиональная сеть подпольных покер-клубов

В Украине разоблачена сеть нелегальных покерных клубов, которые действовали под видом "Спортивного покерного клуба" и проводили незаконные азартные игры в Киеве, Харькове и Одессе. Ранее организация уже попадала под следствие, но возобновила свою деятельность; текущие правоохранительные мероприятия привели к изъятию наличности и имущества на сумму около 5,3 миллиона гривен.

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В Днепре прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о ракете, которая двигалась в сторону города.

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