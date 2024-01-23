В Украине разоблачена межрегиональная сеть подпольных покер-клубов

Группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера", проводила азартные игры, в ходе которых администрация отчисляла с игроков комиссию, с целью получения прибыли от проведения азартной игры. Незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, которая имеет отношение к спортивному покеру. Обыски и изъятия в сети покер-клубов уже приводились ранее, но фигуранты возобновили свою деятельность.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении четырем лицам, которые организовали деятельность сети подпольных покер-клубов. (...) Правоохранителями проведены обыски по адресам размещения игорных заведений в г. Киеве, г. Харькове и г. Одессе. - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры - кэш-игру в покер за средства участников игры.

Деятельность сети заключалась в следующем: в ходе игры администрация заведения отчисляет с игроков от каждого "банка" комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры. Соответствующие действия были прикрыты документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, которая имеет отношение к спортивному покеру.

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Следователи провели обыски по адресам размещения покерных клубов: в г. Киеве, Харькове и Одессе. В результате было изъято различную валюту наличными в эквиваленте более 1,3 млн грн, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от игры в покер.

Кроме того, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны фигурантов и 38 столов для игры в покер, игральные карты и фишки. На наличные и изъятое имущество ориентировочной стоимостью более 5,3 млн грн наложен арест.

Дополнение

По информации Офиса генпрокурора, в июле 2023 года в упомянутой сети покер-клубов уже проводились обыски. Тогда было изъято около 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов, 40 столов для игры в покер и тому подобное. Однако после обысков фигуранты уголовного производства закупили новое оборудование и продолжили предоставлять услуги по нелегальным азартным играм.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним,

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