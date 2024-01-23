В Україні викрито міжрегіональну мережу підпільних покер-клубів
Київ • УНН
В Україні викрито мережу нелегальних покерних клубів, які діяли під виглядом "Спортивного покерного клубу" і проводили незаконні азартні ігри в Києві, Харкові та Одесі. Раніше організація вже потрапляла під слідство, але відновила свою діяльність; поточні правоохоронні заходи призвели до вилучення готівки та майна на суму близько 5,3 мільйона гривень.
Група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру", проводила азартні ігри, у ході яких адміністрація відраховувала з гравців комісію, з метою отримання прибутку від проведення азартної гри. Незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру. Обшуки та вилучення у мережі покер-клубів вже приводились раніше, але фігуранти відновили свою діяльність.
Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам, які організували діяльність мережі підпільних покер-клубів. (..) Правоохоронцями проведено обшуки за адресами розміщення гральних закладів у м. Києві, м. Харкові та м. Одесі.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри.
Діяльність мережі полягала у наступному: у ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного "банку" комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри. Відповідні дії були прикриті документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
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Слідчі провели обшуки за адресами розміщення покерних клубів: у м. Києві, Харкові та Одесі. В результаті було вилучено різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від гри в покер.
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки. На готівку та вилучене майно орієнтовною вартістю понад 5,3 млн грн накладено арешт.
Доповнення
За інформацією Офісу генпрокурора, у липні 2023 року у згаданій мережі покер-клубів вже проводилися обшуки. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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