Розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС: підозру повідомлено 12 фігурантам

У кримінальному провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС, за яким було затримано українського бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата, підозру повідомлено 12 фігурантам. Серед підозрюваних — один з колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС Євген Сльота, прокурор Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Він розповів, що наразі перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Про затримання підозрюваних

Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України пояснив прокурор.

Коли відкрили провадження

Прокурор додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Про запобіжний захід на розмір застави

Євген Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає наголосив прокурор.

Контекст

20 січня Печерський районний суд Києва обрав бізнесменові та директорові інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави 349 мільйонів 700 тисяч гривень.

Братові Ігоря Мазепи — Юрієві — суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із розміром застави майже 45 млн гривень.

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