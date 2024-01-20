Усім чотирьом фігурантам справи Ігоря Мазепи обрали запобіжні заходи: брата бізнесмена відправлено під варту з заставою у близько 45 млн грн
Київ • УНН
Усім чотирьом фігурантам справи про заволодіння землями біля Київської ГЕС, включаючи брата бізнесмена Ігоря Мазепи, обрано запобіжні заходи. Брат Мазепи, Юрій, був взятий під варту з можливістю внесення застави у близько 45 мільйонів гривень.
Четвертому підозрюваному у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС обрано запобіжний захід, повідомив Офіс Генпрокурора. Як стало відомо УНН з власних джерел, Печерський районний суд Києва відправив брата бізнесмена Ігоря Мазепи Юрія під варту з можливістю внесення застави обсягом близько 45 млн грн.
Деталі
"За клопотанням Офісу Генерального прокурора четвертому підозрюваному у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС обрано запобіжний захід", - ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про брата Ігоря Мазепи Юрія.
Брата Мазепи взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі близько 45 млн гривень. Рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва.
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