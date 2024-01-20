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Усім чотирьом фігурантам справи Ігоря Мазепи обрали запобіжні заходи: брата бізнесмена відправлено під варту з заставою у близько 45 млн грн

Усім чотирьом фігурантам справи Ігоря Мазепи обрали запобіжні заходи: брата бізнесмена відправлено під варту з заставою у близько 45 млн грн

Київ • УНН

 • 29690 перегляди

Усім чотирьом фігурантам справи про заволодіння землями біля Київської ГЕС, включаючи брата бізнесмена Ігоря Мазепи, обрано запобіжні заходи. Брат Мазепи, Юрій, був взятий під варту з можливістю внесення застави у близько 45 мільйонів гривень.

Четвертому підозрюваному у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС обрано запобіжний захід, повідомив Офіс Генпрокурора. Як стало відомо УНН з власних джерел, Печерський районний суд Києва відправив брата бізнесмена Ігоря Мазепи Юрія під варту з можливістю внесення застави обсягом близько 45 млн грн.

Деталі

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора четвертому підозрюваному у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС обрано запобіжний захід", - ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про брата Ігоря Мазепи Юрія.

Брата Мазепи взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі близько 45 млн гривень. Рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва.

Нагадаємо

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

19 січня столичний суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи українського бізнесмена Ігоря Мазепи.

Столичний суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу обсягом 349 млн гривень.

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