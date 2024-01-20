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Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 07:59  •  15233 просмотра

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Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.

Четвертому подозреваемому по делу о завладении землями возле Киевской ГЭС избрана мера пресечения, сообщил Офис Генпрокурора. Как стало известно УНН из собственных источников, Печерский районный суд Киева отправил брата бизнесмена Игоря Мазепы Юрия под стражу с возможностью внесения залога в размере около 45 млн грн.

Детали

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора четвертому подозреваемому по делу о завладении землями возле Киевской ГЭС избрана мера пресечения", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате Игоря Мазепы Юрии.

Брат Мазепы взят под стражу с альтернативой внесения залога в сумме около 45 млн гривен. Решение принял Печерский районный суд города Киева.

Напомним

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации схемы по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

19 января столичный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела украинского бизнесмена Игоря Мазепы.

Столичный суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в размере 349 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Усім чотирьом фігурантам справи Ігоря Мазепи обрали запобіжні заходи: брата бізнесмена відправлено під варту з заставою у близько 45 млн грн
Pre-trial restraints were imposed on all four defendants in the case of Igor Mazepa: the businessman's brother was sent to custody with bail set at about UAH 45 million
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Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.

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