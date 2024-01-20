Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Четвертому подозреваемому по делу о завладении землями возле Киевской ГЭС избрана мера пресечения, сообщил Офис Генпрокурора. Как стало известно УНН из собственных источников, Печерский районный суд Киева отправил брата бизнесмена Игоря Мазепы Юрия под стражу с возможностью внесения залога в размере около 45 млн грн.

Детали

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора четвертому подозреваемому по делу о завладении землями возле Киевской ГЭС избрана мера пресечения", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о брате Игоря Мазепы Юрии.

Брат Мазепы взят под стражу с альтернативой внесения залога в сумме около 45 млн гривен. Решение принял Печерский районный суд города Киева.

Напомним

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации схемы по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

19 января столичный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела украинского бизнесмена Игоря Мазепы.

Столичный суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в размере 349 млн гривен.