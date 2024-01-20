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Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам

Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 19:20  •  9607 просмотра

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В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.

В уголовном производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС, по которому были задержаны украинский бизнесмен Игорь Мазепа и его брат, подозрение сообщено 12 фигурантам. Среди подозреваемых - один из бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Он находится под стражей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал процессуальный руководитель в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС Евгений Слета, прокурор Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Он рассказал, что сейчас проверяется причастность других должностных лиц к незаконному отводу участков на указанной территории.

О задержании подозреваемых

Прокурор пояснил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без решения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

У следователей было достаточно оснований считать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе лиц было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый, 18 января совершил попытку выехать за пределы Украины

объяснил прокурор.

Когда открыли производство

Прокурор добавил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а 2020-2021 гг. Указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, которое также касается завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

О мере пресечения на размер залога

Евгений Слета отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер убытков.

Учитывая то, что эти лица обладают значительными финансовыми возможностями, а также приобрели в результате преступной схемы многочисленное движимое и недвижимое имущество, был определен соответствующий размер залога. Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет

подчеркнул прокурор.

Контекст

20 января Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену и директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога 349 миллионов 700 тысяч гривен.

Брату Игоря Мазепы - Юрию - суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с размером залога почти 45 млн гривен.  

Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу19 январь 2024, 19:22 • 27990 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС: підозру повідомлено 12 фігурантам
Embezzlement of strategic lands of Kyivska HPP: 12 suspects are served suspicion notices
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Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам

В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.

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