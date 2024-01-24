Торгував комплектуючими до бронетехніки: на Чернігівщині завершено розслідування щодо військовослужбовця, який підозрюється в розтраті майна
Київ • УНН
У Чернігівській області України перед судом постане військовослужбовець, обвинувачений у продажу комерсантам комплектуючих до бронетехніки, призначених для ремонту. Підозрюваний нібито отримав грошову винагороду за передачу посиленої бортової коробки передач приватній компанії, яка планувала перепродати її до Індії.
До суду скеровано кримінальне провадження щодо начальника ремонтного цеху інженерної техніки однієї з військових частин, який за версією слідства, продав комерсантам комплектуючі до бронетехніки.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.
Слідчі поліції Чернігівської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо начальника ремонтного цеху інженерної техніки однієї з військових частин, який підозрюється в розтраті майна.
Контекст
У липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробки передач, яка використовується у танках Т-72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами, без заміни комплектуючих.
Як виявило слідство, начальник цеху, зловживаючи своїм службовим становищем, передав бортову коробку передач представникам одного із приватних товариств. За це він отримав грошову винагороду у розмірі 9,3 тис. доларів США та 61 тис. грн., а самі комерсанти, у подальшому, планували продати це військове майно до Республіки Індія.
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Вказується, що підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування. Фігуранта затримали 20 листопада, на виконання ухвали суду, та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Викритому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Наразі слідчий управління поліції Чернігівської області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке вже скеровано до суду. Прокуророві Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону передано матеріали провадження з обвинувальним актом.
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