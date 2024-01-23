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Розікрали близько мільйона гривень: у Києві керівників КП підозрюють у розтраті на закупівлі дорожнього обладнання

Розікрали близько мільйона гривень: у Києві керівників КП підозрюють у розтраті на закупівлі дорожнього обладнання

Київ • УНН

 • 25394 перегляди

Київським чиновникам, які шахрайським шляхом отримали близько мільйона гривень за непоставлену дорожню техніку, загрожує до 12 років ув'язнення.

Посадовцям столичного комунального підприємства, які привласнили близько мільйона гривень на закупівлі дорожнього обладнання, загрожує до дванадцяти років за ґратами. Про це повідомляє Головне правління Національної поліції в Києва, передає УНН.

Деталі 

Слідчі задокументували протиправну діяльність службових осіб у розкраданні бюджетних коштів, виділених на закупівлю дорожнього обладнання без фактичної його поставки.

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Зокрема правоохоронці з'ясували, що протягом грудня 2023 року директор одного з районних комунальних підприємств "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів" під час тендеру по закупівлі пішохідної огорожі забезпечив перемогу заздалегідь визначеному учаснику.

Він також навмисно проігнорував наявність іншої пропозиції, вартість якої була значно нижчою.

Надалі порушник, головний інженер підприємства та директор фірми-переможця, підписав ряд документів щодо прийому-передачі 350 одиниць комплектуючих елементів дорожньої огорожі.

Проте, як з'ясували поліцейські вказане обладнання поставлено не було доставлене у визначений договорами термін. Проте на рахунок фірми безпідставно перерахували близько мільйону бюджетних коштів.

Дії порушників слідчі кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України та повідомили змовникам про підозру за ч. 5 ст. 191 - привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення. Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

- резюмували у поліції.

Нагадаємо

Начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА судитимуть за розкрадання бюджетних коштів на ремонті укриттів. 

Володимир Омельченко

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