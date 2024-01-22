Закупівля овочерізок за завищеною ціною: у Києві судитимуть посадовицю РДА
Київ • УНН
Посадовиця Дніпровської районної адміністрації Києва постане перед судом за закупівлю за завищеними цінами овочерізок, призначених для використання в укритті. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці скеровували до суду для розгляду по суті справу щодо посадовицю Дніпровської районної адміністрації Києва, яку підозрюють у закупівлі овочерізок для укриття за завищеною ціною. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Влітку 2023 року правоохоронці викрили начальницю одного з управлінь Дніпровської районної державної адміністрації у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовиця РДА заключила договір на закупівлю овочерізок по завищеній ціні, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Ці факти підтвердила документація, вилучена правоохоронцями в її кабінеті під час проведення обшуків.
Таким чином, правопорушниця спричинила збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на суму у розмірі майже 300 тисяч гривень
Слідчі повідомили посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем.
Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо
У вересні керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яку підозрюють у розкраданні державних коштів відсторонили від посади.