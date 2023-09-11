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Закупівля овочерізок за завищеною ціною: у Києві посадовицю Дніпровської РДА відсторонили від посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яку підозрюють у розкраданні державних коштів відсторонено від посади. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.

Крім того, на вказану особу покладено низку процесуальних обов’язків, а саме:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
  • не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;
  • повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;
  • утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;
  • здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Нагадаємо

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тисяч гривень.

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