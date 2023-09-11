Закупівля овочерізок за завищеною ціною: у Києві посадовицю Дніпровської РДА відсторонили від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яку підозрюють у розкраданні державних коштів відсторонено від посади. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.
Крім того, на вказану особу покладено низку процесуальних обов’язків, а саме:
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- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
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- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;
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- повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;
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- утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;
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- здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.
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Нагадаємо
Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тисяч гривень.
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